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НБУ тримає гривню міцною: яким буде курс долара найближчим часом

Фото: курс долара у найближчі місяці не зміниться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара залишається стабільним, а Національний банк тримає ситуацію під контролем. У найближчі місяці ситуація навряд чи зміниться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Як зазначається в огляді, потреба в інтервенціях не зменшувалася, і минулого тижня Національний банк продав з міжнародних резервів ще 639 млн доларів, що на рівні попереднього тижня і все ще більше середньотижневого обсягу інтервенцій за час повномасштабної війни.

Водночас НБУ посилив офіційний курс гривні спочатку трошки нижче 41,5 грн/долар, а в п’ятницю ще до 41,4 грн/долар, або на 0,3% за тиждень. Готівковий курс у системно важливих банках залишився майже без змін на рівні 41,1-41,7 грн/долар.

Національний банк залишається основним продавцем валюти на ринку й усе далі відкладає ослаблення курсу гривні, йдеться в огляді.

"На нашу думку, він почувається цілком комфортно з поточними обсягами тижневих інтервенцій, близькими до середньотижневого рівня за час повномасштабної війни. НБУ не поспішатиме відмовлятися від політики міцної гривні в найближчі місяці", - пишуть аналітики.

Водночас зростання купівлі валюти в роздрібному сегменті є типовим для початку місяця, адже у фізичних осіб оновлюються ліміти на придбання валюти онлайн, додали в компанії ICU.

Курс долара у 2025 році

Нагадаємо, минулого тижня курс долара впав з 41,52 до 41,40 грн/долар. Курс опустився до мінімуму з 22 квітня.

У квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар. Раніше очікувався курс 45 грн/долар.

Водночас в НБУ заявили, що бюджетний курс не є ціллю для центробанку і залишається технічним показником.

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