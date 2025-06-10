НБУ тримає гривню міцною: яким буде курс долара найближчим часом

Як зазначається в огляді, потреба в інтервенціях не зменшувалася, і минулого тижня Національний банк продав з міжнародних резервів ще 639 млн доларів, що на рівні попереднього тижня і все ще більше середньотижневого обсягу інтервенцій за час повномасштабної війни.

Водночас НБУ посилив офіційний курс гривні спочатку трошки нижче 41,5 грн/долар, а в п’ятницю ще до 41,4 грн/долар, або на 0,3% за тиждень. Готівковий курс у системно важливих банках залишився майже без змін на рівні 41,1-41,7 грн/долар.



Національний банк залишається основним продавцем валюти на ринку й усе далі відкладає ослаблення курсу гривні, йдеться в огляді.

"На нашу думку, він почувається цілком комфортно з поточними обсягами тижневих інтервенцій, близькими до середньотижневого рівня за час повномасштабної війни. НБУ не поспішатиме відмовлятися від політики міцної гривні в найближчі місяці", - пишуть аналітики.

Водночас зростання купівлі валюти в роздрібному сегменті є типовим для початку місяця, адже у фізичних осіб оновлюються ліміти на придбання валюти онлайн, додали в компанії ICU.