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НБУ про бюджетний курс гривні до долара: це не дороговказ

Україна, П'ятниця 06 червня 2025 11:13
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НБУ про бюджетний курс гривні до долара: це не дороговказ Фото: Сергій Ніколайчук та Андрій Пишний (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України при плануванні бюджету закладає розрахунковий курс гривні до долара. Цей показник не є ціллю для НБУ.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

"До нас апелюють з тим прогнозом обмінного курсу, який закладається в бюджет. Але цей то це той технічний показник, який використовується при прогнозуванні, при плануванні урядом", - сказав він.

Ніколайчук зазначив, що валютно-курсова політика НБУ насамперед націлена на забезпечення монетарних цілей.

Він заявив, що бюджетний показник курсу гривні долара "не є якимось дороговказом для Національного банку".

Крім того, голова НБУ зазначив, що поточна валютно-курсова політика є оптимальною.

"Ключовий мандат Національного банку забезпечення саме цінової стабільності і фінансової стабільності. Питання фіскальної політики не входять в зону повноважень і сфери відповідальності Національного банку", - сказав він у відповідь на питання про те, що поточний курс гривні до долара відрізняється від бюджетного.

За його словами, макрофінансова стабільність і стійкість - це наше суспільне благо, якому базується усе, починаючи від відновлення кредитування і залучення інвестицій

"Національний банк ніколи не давав жодних запевнень щодо курсової політики, особливо в питаннях пов'язаних із фіскальною складовою. Ми неодноразово на цьому наголошували", - додав Пишний.

Курс долара в бюджеті

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав у держбюджет на 2025 рік курс на рівні 45 грн/долар.

Водночас в квітні Мінекономіки значно поліпшило прогноз щодо курсу долара. У проєкті бюджетної декларації на 2026-2028 роки йдеться, що середньорічний курс у 2025 році буде на рівні 43,3 грн/долар. Раніше очікувався курс 45 грн/долар.

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