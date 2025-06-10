НБУ держит гривну крепкой: каким будет курс доллара в ближайшее время

Как отмечается в обзоре, потребность в интервенциях не уменьшалась, и на прошлой неделе Национальный банк продал из международных резервов еще 639 млн долларов, что на уровне предыдущей недели и все еще больше средненедельного объема интервенций за время полномасштабной войны.

В то же время НБУ усилил официальный курс гривны сначала чуть ниже 41,5 грн/доллар, а в пятницу еще до 41,4 грн/доллар, или на 0,3% за неделю. Наличный курс в системно важных банках остался почти без изменений на уровне 41,1-41,7 грн/доллар.



Национальный банк остается основным продавцом валюты на рынке и все дальше откладывает ослабление курса гривны, говорится в обзоре.

"По нашему мнению, он чувствует себя вполне комфортно с текущими объемами недельных интервенций, близкими к средненедельному уровню за время полномасштабной войны. НБУ не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны в ближайшие месяцы", - пишут аналитики.

В то же время рост покупки валюты в розничном сегменте является типичным для начала месяца, ведь у физических лиц обновляются лимиты на покупку валюты онлайн, добавили в компании ICU.