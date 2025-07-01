Переговори не дали результатів: МВФ оновив негативний сценарій щодо війни в Україні

Експерти Міжнародного валютного фонду оновили негативний сценарій для України на випадок більш інтенсивної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

Негативний сценарій МВФ зберігає припущення завершення війни в другому кварталі 2026 року. В оновленій версії передбачається, що основний шок відбудеться в третьому кварталі 2025 року.

"Припущення про перебіг війни, що лежать в основі сценаріїв програми, залишаються актуальними, оскільки мирні переговори поки що не дали відчутних результатів", - заявили в МВФ.

Прогноз передбачає зниження реального ВВП на 1% у 2025 році і нульове зростання у 2026 році. При цьому темпи зростання в середньостроковій перспективі залишаються без змін.



Бюджетні дефіцити та валютні резерви

Фіскальні дефіцити переглянуті в бік збільшення на 2026-2027 роки через очікуване зростання видатків і падіння доходів. Передбачено використання резервів для стабілізації валютного ринку та запобігання дестабілізації.

Фінансування дефіциту буде забезпечено за рахунок раніше залучених коштів у рамках ERA і розширення внутрішніх запозичень. Загальний дефіцит фінансування складе 165,3 млрд доларів - на 2,4 мільярда більше, ніж у попередньому прогнозі за березень 2025 року.

Прогнози та фінансування

Загальний обсяг зовнішнього фінансування (без урахування МВФ) за весь період програми з МВФ на 2023-2027 роки становить 139 млрд доларів. У рамках ініціативи ERA буде виділено 49,2 млрд доларів, при цьому частину траншів перенесено на 2026 рік.

Додатково 12,4 млрд доларів будуть зарезервовані на випадок негативного сценарію. Після завершення програми нові зобов'язання від донорів відсутні, а рівень щорічної підтримки оцінюють у 5-12 млрд доларів.

З урахуванням високої невизначеності, повернення України до ринкового запозичення очікується не раніше 2029 року. Це також пов'язано з необхідністю завершення реструктуризації боргу.

Заява МВФ

Як заявила перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат, Росія продовжує завдавати Україні важкої соціальної та економічної шкоди. Проте, завдяки вмілій економічній політиці та зовнішній підтримці вдалося зберегти макроекономічну стабільність.

За її словами, економіка України демонструє стійкість, незважаючи на удари по інфраструктурі та напруженість на ринку праці. Водночас війна продовжує негативно впливати на перспективи зростання.

"Ризики залишаються вкрай високими, і необхідно завчасно планувати дії на випадок їх реалізації. Це дасть змогу своєчасно ухвалювати необхідні політичні рішення", - додала вона.

Програма, підтримувана МВФ, залишається повністю профінансованою. У базовому сценарії передбачено зовнішнє фінансування на суму 153 млрд доларів, а в песимістичному - 165 млрд доларів на 4 роки. Ці суми включають повне використання близько 50 млрд доларів за ініціативою країн G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), йдеться в заяві.