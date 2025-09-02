НБУ суттєво обмежив фінансові компанії

Національний банк України встановив обмеження на здійснення фінансовими компаніями діяльності, не пов’язаної з наданням фінансових послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Згідно з постановою, фінансова компанія має право здійснювати іншу господарську діяльність лише в тому разі, якщо доходи від неї становлять не більше 20% від загальних доходів компанії. Оцінка здійснюватиметься за звітними даними станом на 1 липня та 1 січня кожного року.
В НБУ пояснили, що ця норма покликана підвищити стійкість небанківського фінансового ринку та відповідає повноваженням регулятора як контролюючого органу. Крім того, постанова вдосконалює підходи до оцінки майнового стану власників істотної участі у фінансових установах.
Постанова набирає чинності з 3 вересня 2025 року. Водночас положення щодо обмежень у веденні нефінансової діяльності фінансовими компаніями почнуть діяти з 1 січня 2026 року.
Нагадаємо, з 1 липня 2020 року відбулося розширення повноважень Національного банку, який став регулятором небанківських фінансових установ: фінансових, страхових, лізингових, факторингових компаній, ломбардів та кредитних спілок.
Фінансові компанії в Україні - це небанківські установи, які надають фінансові послуги населенню та бізнесу, але не мають банківської ліцензії. Вони працюють на основі ліцензії, яку видає НБУ.
Фінансова компанія може надавати одну або кілька фінансових послуг, зокрема:
Станом на 1 серпня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 423 фінансові компанії, 51 страховик non-life, 10 life-страховиків, один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів, 90 кредитних спілок, один лізингодавець, 44 страхових брокери та 74 колекторських компанії.