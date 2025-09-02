НБУ суттєво обмежив фінансові компанії

Згідно з постановою, фінансова компанія має право здійснювати іншу господарську діяльність лише в тому разі, якщо доходи від неї становлять не більше 20% від загальних доходів компанії. Оцінка здійснюватиметься за звітними даними станом на 1 липня та 1 січня кожного року.

В НБУ пояснили, що ця норма покликана підвищити стійкість небанківського фінансового ринку та відповідає повноваженням регулятора як контролюючого органу. Крім того, постанова вдосконалює підходи до оцінки майнового стану власників істотної участі у фінансових установах.

Постанова набирає чинності з 3 вересня 2025 року. Водночас положення щодо обмежень у веденні нефінансової діяльності фінансовими компаніями почнуть діяти з 1 січня 2026 року.