Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ существенно ограничил финансовые компании

Фото: НБУ ограничил финансовые компании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины установил ограничения на ведение финансовыми компаниями деятельности, не связанной с предоставлением финансовых услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Согласно постановлению, финансовая компания имеет право на другую хозяйственную деятельность только в том случае, если доходы от нее составляют не более 20% от общих доходов компании. Оценка будет осуществляться по отчетным данным по состоянию на 1 июля и 1 января каждого года.

В НБУ пояснили, что эта норма призвана повысить устойчивость небанковского финансового рынка и соответствует полномочиям регулятора как контролирующего органа. Кроме того, постановление совершенствует подходы к оценке имущественного состояния владельцев существенного участия в финансовых учреждениях.

Постановление вступает в силу с 3 сентября 2025 года. В то же время положения об ограничениях в ведении нефинансовой деятельности финансовыми компаниями начнут действовать с 1 января 2026 года.

 

 

Регулирование финансового сектора

Напомним, с 1 июля 2020 года произошло расширение полномочий Национального банка, который стал регулятором небанковских финансовых учреждений: финансовых, страховых, лизинговых, факторинговых компаний, ломбардов и кредитных союзов.

Финансовые компании в Украине - это небанковские учреждения, которые предоставляют финансовые услуги населению и бизнесу, но не имеют банковской лицензии. Они работают на основе лицензии, которую выдает НБУ.

Финансовая компания может предоставлять одну или несколько финансовых услуг, в частности:

  • предоставлять потребительские кредиты;
  • предоставлять финансовый лизинг;
  • осуществлять факторинг;
  • предоставлять гарантии и поручительства;
  • предоставлять денежные переводы (внутренние и международные);
  • осуществлять обмен валют;

По состоянию на 1 августа 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали 423 финансовые компании, 51 страховщик non-life, 10 life-страховщиков, один страховщик со специальным статусом, 105 ломбардов, 90 кредитных союзов, один лизингодатель, 44 страховых брокера и 74 коллекторских компании.

Национальный банк УкраиныФинансы