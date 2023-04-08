Як змінився фінансовий ринок України за останній місяць: дані НБУ

У березні 2023 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України зменшилася з 1 384 до 1 347. Кількість банків зменшилася до 65 через те, що НБУ вирішив ліквідувати банк "Форвард" та "Айбокс банк".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

З даними прес-служби, із реєстрів виключено 37 учасників ринку небанківських фінансових послуг: 12 фінансових компаній, п'ять ломбардів, дві кредитні спілки та п'ять лізингових компаній виключено з реєстрів добровільно, а інші сім фінансових компаній, п'ять страховиків та одна лізингова компанія - примусово.

Станом на 31 березня на небанківському ринку працювали 110 страховиків non-life (у лютому було 115) та 12 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 171 ломбард (було 176), 157 кредитних спілок (було 159), 89 лізингових компаній (було 95), 682 фінансові компанії (було 701), 58 страхових брокерів (кількість не змінилася) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (кількість не змінилася) та 22 небанківські фінансові групи (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 33 платіжні системи (було 37), створені резидентами, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.