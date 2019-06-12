НБУ создает подразделение для защиты потребителей финуслуг

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Центробанк поможет клиентам небанковских финучреждений

Национальный банк создает подразделение защиты потребителей финансовых услуг. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время выступления на Форуме по финансовой инклюзии, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, в Национальном банке надеялись на принятие Верховной раде закона по изменению системы регулирования на рынке финансовых услуг (имеется в виду закон о "сплите", - ред.)

"Но парламент решил иначе. Однако это не повод оставлять людей наедине с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями. Сегодня с большим удовольствием сообщаю: Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", - сказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что это позволит уменьшить количество недоразумений между финучреждениями и их клиентами, улучшить информированность последних и приучить финансовый рынок реагировать на вопросы и замечания клиентов.

Напомним, на рассмотрении Верховной рады уже долгое время находится законопроект № 2413а "о консолидации функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг" (так называемый законопроект о "сплите"). Законопроект предусматривает консолидацию надзора за финансовым сектором у двух регуляторов - Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, вместо текущей системы трех регуляторов.

Отметим, ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла о том, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.