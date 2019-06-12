ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ создает подразделение для защиты потребителей финуслуг

Новости » Экономика    12.06.2019 - 13:10
НБУ создает подразделение для защиты потребителей финуслуг
Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

Центробанк поможет клиентам небанковских финучреждений

Национальный банк создает подразделение защиты потребителей финансовых услуг. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время выступления на Форуме по финансовой инклюзии, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Смолий, в Национальном банке надеялись на принятие Верховной раде закона по изменению системы регулирования на рынке финансовых услуг (имеется в виду закон о "сплите", - ред.)

"Но парламент решил иначе. Однако это не повод оставлять людей наедине с их проблемами с банками и небанковскими финучреждениями. Сегодня с большим удовольствием сообщаю: Национальный банк берет на себя ответственность за защиту прав потребителей финансовых услуг и создает специальное подразделение, которое будет заниматься этими вопросами", - сказал Смолий.

Глава НБУ отметил, что это позволит уменьшить количество недоразумений между финучреждениями и их клиентами, улучшить информированность последних и приучить финансовый рынок реагировать на вопросы и замечания клиентов.

Напомним, на рассмотрении Верховной рады уже долгое время находится законопроект № 2413а "о консолидации функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг" (так называемый законопроект о "сплите"). Законопроект предусматривает консолидацию надзора за финансовым сектором у двух регуляторов - Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, вместо текущей системы трех регуляторов.

Отметим, ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла о том, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.

НБУ пояснил всплеск инфляции в последние два месяца НБУ напомнил график работы банков на Троицу и День Конституции
Новости Украины Национальный банк Украиныуслугибанки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь