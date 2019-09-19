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НБУ скоротить кількість банкнот і монет

Новини » Економіка    19.09.2019 - 14:06
НБУ скоротить кількість банкнот і монет
Фото: монети 1,2 грн (прес-служба НБУ)

Монети поступово замінять дрібні купюри

Представники Національного банку України на брифінгу розповіли про зміни в грошовому обігу, які має намір реалізувати НБУ. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як заявив заступник глави НБУ Сергій Холод, планується поступове скорочення номінального ряду гривні з 17 до 12 номіналів, з якого шість будуть банкноти, шість - монети.

"Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими і комфортними", - сказав він.

Директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко заявив, що україна продовжить карбування монет номіналом 1 і 2 гривні, які були введені в обіг у 2018 році.

Заступник директор департаменту грошового обігу НБУ Оксана Галиць підтвердила плани ввести монету номіналом 5 грн до кінця року і моменту 10 грн - у 2020 році.

При цьому вона повідомила, що Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. "Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг", - сказала вона.

Прес-брифінг щодо вилучення з обігу монет номіналом 1,2 та 5 копійок

Опубліковано Національний банк України Четвер, 19 вересня 2019 р.

Нагадаємо, в січні 2019 року голова НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2019 року голова НБУ Яків Смолій заявив, що після завершення процесу вилучення дрібних монет і введення в обіг банкноти нового номіналу 1000 грн номінальний ряд гривні скоротиться з 17 до 12 номіналів.

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