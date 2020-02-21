НБУ сократил покупку валюты на межбанке на треть

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 17-21 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 125,00 млн долларов, что на 40,5 млн долларов меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1001,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 706,00 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 165,50 млн долларов.

Отметим, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что текущий год курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике.

Напомним, улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию. В планах НБУ - отмена покупке валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). Однако, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.