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НБУ дал оценку текущему курсу гривны к доллару

Новости » Экономика     14.02.2020 - 13:14
НБУ дал оценку текущему курсу гривны к доллару
Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Центробанк только сглаживает чрезмерные курсовые колебания на рынке

Текущий год курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба центробанка.

Как отметил Чурий, НБУ отказался от фиксированного курса и ввел гибкое курсообразование в 2015 году. С того времени режим гибкого курсообразования является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает главным предохранителем накопления дисбалансов в экономике.

"НБУ уже давно не тратит международные резервы на поддержание искусственного курса гривны, а только сглаживает чрезмерные курсовые колебания в ту или иную сторону", - добавил он.

Как по его словам, ревальвация гривны, обусловленная рыночными факторами, также не создает угроз для параметров платежного баланса страны. Так в прошлом году дефицит текущего счета даже сузился благодаря меньшему дефициту внешней торговли товарами, устойчивому росту экспорта услуг, меньшим объемам репатриации дивидендов. По его словам, показатели были бы еще лучше, если не учитывать чисто статистический эффект от растаможки евроблях и резервные объемы импорта газа накануне переговоров с "Газпромом" в 2019 году.

НБУ дал оценку текущему курсу гривны к доллару

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию. Как отметил Чурий, в планах НБУ - отмена покупке валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). По его словам, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс.

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Темы: Курс доллара
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