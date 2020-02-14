ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза

Новости » Экономика     14.02.2020 - 17:45
НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк продолжает покупать валюту, но в меньших объемах

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 165,50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 876,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 581,00 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов.

Отметим, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что текущий год курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике.

Отметим, улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию. В планах НБУ - отмена покупке валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). Однако, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.

Курс доллара вырос на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Национальный банк УкраиныКурс доллара
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь