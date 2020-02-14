НБУ сократил покупку валюты на межбанке в два раза

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк продолжает покупать валюту, но в меньших объемах

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 10-14 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 165,50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 876,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 581,00 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов.

Отметим, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что текущий год курс гривны к доллару является рыночным и отражает реальное состояние и тенденции в экономике.

Отметим, улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию. В планах НБУ - отмена покупке валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). Однако, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.