НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку на третину

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 125,00 млн доларів, що на 40,5 млн доларів менше, ніж тижнем раніше. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 1001,00 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 706,00 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 165,50 млн доларів.

Зазначимо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що поточний рік курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці.

Нагадаємо, поліпшення макроекономічної ситуації дає Національному банку України (НБУ) можливість продовжувати валютну лібералізацію. В планах НБУ - скасування купівлі валюти бізнесом виключно під зобов'язання (контракти, оплата кредитів). Однак, такий революційний крок можливий, але для цього як мінімум повинна бути остаточно затверджена нова програма з МВФ.