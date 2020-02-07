НБУ возобновил скупку долларов на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

После недельного перерыва центробанк снова покупал валюту

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 3-7 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 362,50 млн долларов и продал на 45,00 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 710,50 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 415,50 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 27-31 января 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 143,50 млн долларов. При этом центробанк в течение недели не проводил интервенций по покупке валюты.

Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что колебания на валютном рынке Украины свидетельствуют о том, что в стране действительно гибкий плавающий обменный курс. По его словам, в начале года импорт в Украину превышает экспорт. Кроме того, некоторые компании выводили дивиденды и покупали валюту.

Как сообщало РБК-Украина, население Украины в январе 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1416,3 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1313,91 млн долларов. Таким образом, в январе снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 102,4 млн долларов, в то время как в декабре 2019 года она составляла 181,5 млн долларов.