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НБУ возобновил покупку валюты на межбанке

Новости » Экономика     24.01.2020 - 17:57
НБУ возобновил покупку валюты на межбанке
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Для поддержания курс НБУ потратил за неделю 26,50 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 20-24 января 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов, что в два раза меньше, чем неделей ранее (100 млн долларов). Об этом сообщается на сайте НБУ.

Кроме того, НБУ купил на межбанке валюты на 76,50 млн долларов. Таким образом, за неделю чистая продажа составила 26,50 млн долларов.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 348,00 млн долларов и продал на 106,50 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 241,50 млн долларов.

Напомним, в декабре Национальный банк Украины увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов. Плановые объемы интервенций увеличиваются с 30 до 50 млн долларов в день до конца 2019 года и в первом квартале следующего года.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 20 января 2020 года вдвое увеличил лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков - до 10% от их регулятивного капитала. По данным НБУ, этот шаг расширит возможности банков осуществлять собственные операции на межбанковском валютном рынке примерно на 400 млн долларов и увеличит их роль в сглаживании чрезмерных курсовых колебаний за счет собственной валютной позиции.

Как сообщало РБК-Украина, НБУ в 2019 году купил на межбанке валюты на 8462,60 млн долларов и продал на 529,23 млн долларов. Таким образом, за 2019 год чистая покупка валюты Нацбанком составила 7933,38 млн долларов.

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Темы: Курс доллара
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