НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку в два рази

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центробанк продовжує купувати валюту, але в менших обсягах

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 165,50 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 876,00 млн доларів і продав на 295,00 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 581,00 млн доларів.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів.

Зазначимо, заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що поточний рік курс гривні до долара є ринковим і відображає реальний стан і тенденції в економіці.

Зазначимо, поліпшення макроекономічної ситуації дає Національному банку України (НБУ) можливість продовжувати валютну лібералізацію. В планах НБУ - скасування купівлі валюти бізнесом виключно під зобов'язання (контракти, оплата кредитів). Однак, такий революційний крок можливий, але для цього як мінімум повинна бути остаточно затверджена нова програма з МВФ.