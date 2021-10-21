НБУ сохранил учетную ставку в ожидании спада инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5 % годовых с 22 октября 2021 года. НБУ ожидает спада инфляции уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube .

Как отметил Шевченко, в сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется. Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожаям сельскохозяйственных культур.

"В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен. В частности, благодаря этому базовая инфляция находилась ниже июльской прогнозной траектории", - сказал он.

По его словам, инфляция снизится до однозначного уровня в конце 2021 года, а по итогам следующего - достигнет цели 5%.

Напомним, НБУ начал цикл повышения ставки в марте 2021 года, подняв ее с 6,0% до 6,5% годовых. В сентябре ставка была повышена до 8,5%.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.