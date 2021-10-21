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НБУ зберіг облікову ставку в очікуванні спаду інфляції

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Україна, Четвер 21 жовтня 2021 14:02
НБУ зберіг облікову ставку в очікуванні спаду інфляції Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5% річних з 22 жовтня 2021 року. НБУ очікує спаду інфляції вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, у вересні зростання споживчих цін прискорилося до 11% у річному вимірі. За оцінками Національного банку, пік зростання споживчих цін припадає саме на вересень-жовтень цього року. Надалі інфляційний тренд розвернеться. Інфляція сповільнюватиметься завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння, збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку та високим цьогорічним урожаям сільськогосподарських культур.

"Водночас сприятлива ситуація на валютному ринку гальмувала зростання цін. Зокрема, завдяки цьому базова інфляція перебувала нижче липневої прогнозної траєкторії", - сказав він.

За його словами, інфляція знизиться до однознакового рівня наприкінці 2021 року, а за підсумками наступного - досягне цілі 5%.

Нагадаємо, НБУ почав цикл підвищення ставки в березні 2021 року, піднявши її з 6,0% до 6,5% річних. У вересні ставка була підвищена до 8,5%.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в річному вимірі у вересні 2021 року склала 11,0%, що більш ніж у два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5%).

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом Міністрів.

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Національний банк України
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