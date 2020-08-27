Курс доллара и инфляция: Минэкономики улучшило ожидания на 2020 год

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 27 гривен, инфляция к концу года - 5,9%

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины улучшило ожидания по курсу доллара к гривне, а также по росту цен на 2020 год. При этом официальный прогноз, заложенный в госбюджет, остается неизменным.

Соответствующие ожидания содержатся в документе "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы", обнародованном на сайте Минэкономики.

Министерство ожидает, что среднегодовой курс в 2020 году составит 27 гривен за доллар (в официальном прогнозе - 29,5 гривен за доллар), концу года - 28,3 гривен +/- 1 гривна (в официальном прогнозе - 30 гривен за доллар)

Кроме того, Минэкономики улучшило ожидания по инфляции декабрь к декабрю с 11,6% до 5,9%.

В Минэкономики ожидают, что Национальный банк снизит учетную ставку до конца года до 6,5%.

Министерство ожидает, что иностранные инвестиции в экономику Украины сократятся в 2020 году на 1,5-2 млрд долларов. При этом Украина получит от МВФ 3,5 млрд долларов.

В документе отмечается, что частные переводы в 2020 году сократятся на 4,3% до 11,413 млрд долларов. При этом расходы украинцев за границей упадут на 35,5% до 5,518 млрд долларов.

Минэкономики ожидает, что Украина в течение года возьмет в долг 642,7 млрд гривен и погасит кредиты на 346,0 млрд гривен, на обслуживание госдолга уйдет 144,8 млрд гривен. Поступления от приватизации составят 2 млрд гривен.

Рост тарифов на централизованное водоснабжение ожидается на уровне 23% +/-5%.

Отметим, по данным консенсус-прогноза, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует на 2020 год курс на уровне 30 гривен за доллар.