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НБУ снизил официальный курс евро

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Украина, Четверг 13 мая 2021 17:49
НБУ снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 12 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,37 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 мая установлен на таком уровне: 33,3738 гривен за евро (-0,1215 грн). При этом курс евро на 13 мая составляет 33,4953 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро падает второй день подряд.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,42 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,39 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,62 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 27,6273 гривен за 1 доллар (-0,0045 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 27,6318 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

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