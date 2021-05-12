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НБУ резко снизил официальный курс евро

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Украина, Среда 12 мая 2021 17:21
НБУ резко снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 18 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,49 гривен за евро. Это на 18 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 мая установлен на таком уровне: 33,4953 гривен за евро (-0,1775 грн). При этом курс евро на 12 мая составляет 33,6728 гривен за евро.

НБУ резко снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро снизился после роста накануне.

НБУ резко снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,43 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,41 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,63 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 27,6318 гривен за 1 доллар (-0,0426 грн). При этом курс доллара на 12 мая составляет 27,6744 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

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