Курс доллара немного снизился на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 13 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 0,5 копеек до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,42 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 12 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,6150 - 27,6350 грн/доллар, евро 33,4113 - 33,4355 грн/евро, российский рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,6100 - 27,6300 грн/доллар, евро 33,3970 - 33,4212 грн/евро, российский рубль 0,3734 - 0,3738 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,62 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 27,6273 гривен за 1 доллар (-0,0045 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 27,6318 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.