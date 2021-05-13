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Курс доллара упал до минимума с начала сентября прошлого года

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Украина, Четверг 13 мая 2021 16:17
Курс доллара упал до минимума с начала сентября прошлого года Фото: курс доллара упал до минимума с сентября 2020 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,62 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 27,6273 гривен за 1 доллар (-0,0045 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 27,6318 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума с начала сентября прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

Курс доллара упал до минимума с начала сентября прошлого года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 13 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,65 гривен за доллар, курс в покупке до 27,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 32,44 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели курс доллара сохранит свою текущую динамику. Доллар будет торговать в диапазоне 27,70-27,90 гривен.

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