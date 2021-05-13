НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,37 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 14 травня встановлено на такому рівні: 33,3738 гривень за євро (-0,1215 грн). При цьому курс євро на 13 травня становить 33,4953 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 1 копійку до 33,42 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,39 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 27,6273 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 13 травня становить 27,6318 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.