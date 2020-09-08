НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,79 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 сентября установлен на таком уровне: 32,798 гривен за евро (-0,0119 грн). При этом курс евро на 8 сентября составляет 32,8099 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 8 сентября 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 1 копейку до 32,88 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,41 (32,39 - 7 сентября), продажи - 32,88 (32,89 - 7 сентября) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,72 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,70 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на таком уровне: 27,8032 гривен за 1 доллар (+0,0523 грн). При этом курс доллара на 8 сентября составляет 27,7509 гривен за 1 доллар.