Курс доллара прекратил рост на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился ниже уровня 27,80 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 8 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,78 гривен за доллар, курс в покупке до 27,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 32,72 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 32,7012 - 32,7248 грн/евро, российский рубль 0,3631 - 0,3636 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7600 27,7800 EUR/UAH 32,7012 32,7248 RUB/UAH 0,3631 0,3636

Отметим, 7 сентября торги по доллару закрылись в диапазоне 27,7600 - 27,7800 грн/доллар, евро 32,8262 - 32,8387 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3668 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 8 сентября 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 4 копейки до 27,85 гривен за доллар. Курс евро снизился на 1 копейку до 32,88 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,64 (27,59 - 7 сентября), продажи - 27,85 (27,81 - 7 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,41 (32,39 - 7 сентября), продажи - 32,88 (32,89 - 7 сентября) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,38 (3,42 - 7 сентября), продажи 3,78 (3,78 - 7 сентября) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,80 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 сентября установлен на таком уровне: 27,8032 гривен за 1 доллар (+0,0523 грн). При этом курс доллара на 8 сентября составляет 27,7509 гривен за 1 доллар.