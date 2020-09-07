НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,80 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 сентября установлен на таком уровне: 32,8099 гривен за евро (-0,049 грн). При этом курс евро на 7 сентября составляет 32,8589 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 7 сентября 2020 года, в обменных пунктах курс евро вырос на 3 копейки до 32,89 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,39 (32,40 - 4 сентября), продажи - 32,89 (32,86 - 4 сентября) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 32,83 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,82 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 сентября установлен на таком уровне: 27,7509 гривен за 1 доллар (+0,0184 грн). При этом курс доллара на 7 сентября составляет 27,7325 гривен за 1 доллар.