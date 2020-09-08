НБУ знизив офіційний курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку
Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,79 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 9 вересня встановлено на такому рівні: 32,798 гривень за євро (-0,0119 грн). При цьому курс євро на 8 вересня становить 32,8099 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Сьогодні, 8 вересня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 1 копійку до 32,88 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,41 (32,39 - 7 вересня), продажу - 32,88 (32,89 - 7 вересня) грн за євро.
На міжбанку курс євро на продажу знизився на 11 копійок до 32,72 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,70 гривень за євро.
Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,80 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 9 вересня встановлено на такому рівні: 27,8032 гривень за 1 долар (+0,0523 грн). При цьому курс долара на 8 вересня становить 27,7509 гривень за 1 долар.