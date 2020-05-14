НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2020 года установил курс евро на уровне 28,78 гривен за евро, что на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 мая установлен на таком уровне: 28,7869 гривен за евро (-0,2422 грн). При этом курс евро на 14 мая составляет 29,0291 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 14 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 5 копеек до 29,09 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,65 (28,69 - 13 мая), продажи - 29,09 (29,14 - 13 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 28,80 гривен за евро. Курс в покупке составляет 28,78 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 мая установлен на таком уровне: 26,6792 гривен за 1 доллар (-0,0105 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 26,6897 гривен за 1 доллар.