НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 15 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 28,78 гривень за євро, що на 24 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 травня встановлено на такому рівні: 28,7869 гривень за євро (-0,2422 грн). При цьому курс євро на 14 травня становить 29,0291 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 5 копійок до 29,09 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,65 (28,69 - 13 травня), продажу - 29,09 (29,14 - 13 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 22 копійки до 28,80 гривень за євро. Курс купівлі становить 28,78 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 15 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар, що на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 травня встановлено на такому рівні: 26,6792 гривень за 1 долар (-0,0105 грн). При цьому курс долара на 14 травня становить 26,6897 гривень за 1 долар.