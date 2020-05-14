Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился ниже уровня 26,70

Курс доллара на межбанке в продаже 14 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 28,80 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6900 грн/доллар, евро 28,7849 - 28,8065 грн/евро, российский рубль 0,3584 - 0,3588 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6700 26,6900 EUR/UAH 28,7849 28,8065 RUB/UAH 0,3584 0,3588

Напомним, 13 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6900 - 26,7200 грн/доллар, евро 28,9960 - 29,0286 грн/евро, российский рубль 0,3632 - 0,3640 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 14 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,93 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 29,09 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,66 - 13 мая), продажи - 26,93 (26,94 - 13 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,65 (28,69 - 13 мая), продажи - 29,09 (29,14 - 13 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,20 - 13 мая), продажи 3,67 (3,68 - 13 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 мая установлен на таком уровне: 26,6792 гривен за 1 доллар (-0,0105 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 26,6897 гривен за 1 доллар.

Автор: Александр Белоус