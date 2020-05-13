НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,02 гривен за евро, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 мая установлен на таком уровне: 29,0291 гривен за евро (-0,0552 грн). При этом курс евро на 13 мая составляет 29,0843 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 8 копеек до 29,14 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,69 (28,74 - 12 мая), продажи - 29,14 (29,22 - 12 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 29,02 гривен за евро. Курс в покупке составляет 28,99 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,68 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 мая установлен на таком уровне: 26,6897 гривен за 1 доллар (-0,1050 грн). При этом курс доллара на 13 мая составляет 26,7947 гривен за 1 доллар.