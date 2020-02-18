НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,49 гривен за евро, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 февраля установлен на таком уровне: 26,4291 гривен за евро (-0,0663 грн). При этом курс евро на 18 февраля составляет 26,4944 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 февраля 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 5 копеек до 26,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,27 (26,32 - 17 февраля), продажи - 26,62 (26,67 - 17 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,42 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,41 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 24,4431 гривен за 1 доллар (-0,0025 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет 24,4456 гривен за 1 доллар.