Курс доллара вырос на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 18 февраля 2020 года вырос на 2 копейки до 24,45 гривен за доллар, курс в покупке до 24,44 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,42 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4500 грн/доллар, евро 26,4147 - 26,4285 грн/евро, российский рубль 0,3837 - 0,3844 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4400 24,4500 EUR/UAH 26,4147 26,4285 RUB/UAH 0,3837 0,3844

Напомним, 17 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4000 - 24,4300 грн/доллар, евро 26,4447 - 26,4772 грн/евро, российский рубль 0,3844 - 0,3851 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 18 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 24,48 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 26,62 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,27 (24,30 - 17 февраля), продажи - 24,48 (24,52 - 17 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,27 (26,32 - 17 февраля), продажи - 26,62 (26,67 - 17 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,56 - 17 февраля), продажи 3,89 (3,90 - 17 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 24,4431 гривен за 1 доллар (-0,0025 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет 24,4456 гривен за 1 доллар.