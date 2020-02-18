НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел меньше чем на копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 февраля установлен на таком уровне: 24,4431 гривен за 1 доллар (-0,0025 грн). При этом курс доллара на 18 февраля составляет 24,4456 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 18 февраля межбанковский валютный рынок снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже снизился на 1 копейку до 24,42 гривен за доллар, курс в покупке до 24,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,44 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 февраля справочный курс на уровне 24,44 грн/доллар, снизив его по сравнению с 17 февраля (24,45 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 18 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 24,48 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 26,62 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,27 (24,30 - 17 февраля), продажи - 24,48 (24,52 - 17 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,27 (26,32 - 17 февраля), продажи - 26,62 (26,67 - 17 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,56 - 17 февраля), продажи 3,89 (3,90 - 17 февраля) грн за 10 рублей.