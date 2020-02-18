Курс доллара продолжил снижение

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на несколько копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 18 февраля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 24,48 гривен за доллар, курс евро снизился на 5 копеек до 26,62 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,27 (24,30 - 17 февраля), продажи - 24,48 (24,52 - 17 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,27 (26,32 - 17 февраля), продажи - 26,62 (26,67 - 17 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,56 - 17 февраля), продажи 3,89 (3,90 - 17 февраля) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,30-24,50 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 18 февраля межбанковский валютный рынок снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже снизился на 1 копейку до 24,42 гривен за доллар, курс в покупке до 24,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,44 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 18 февраля справочный курс на уровне 24,44 грн/доллар, снизив его по сравнению с 17 февраля (24,45 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров в понедельник, 17 февраля, провели очередную неформальную встречу, на которой снова обсуждали выполнение предварительных действий (prior actions) для принятия новой программы сотрудничества с МВФ на уровне Совета директоров фонда.

По прогнозу аналитиков в течение недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,2/24,4 грн.