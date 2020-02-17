НБУ повысил официальный курс евро

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта подорожала меньше чем на копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,49 гривен за евро, что немного выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 февраля установлен на таком уровне: 26,4944 гривен за евро (+0,0010 грн). При этом курс евро на 17 февраля составляет 26,4944 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 февраля 2020 года, на наличном рынке снизился на 4 копейки до 26,67 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,32 (26,34 - 14 февраля), продажи - 26,67 (26,71 - 14 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 10 копеек до 26,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,44 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 24,4456 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет 24,4470 гривен за 1 доллар.