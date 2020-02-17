ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы     17.02.2020 - 17:25
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Единая европейская валюта подорожала меньше чем на копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2019 года установил курс евро на уровне 26,49 гривен за евро, что немного выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 февраля установлен на таком уровне: 26,4944 гривен за евро (+0,0010 грн). При этом курс евро на 17 февраля составляет 26,4944 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 17 февраля 2020 года, на наличном рынке снизился на 4 копейки до 26,67 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,32 (26,34 - 14 февраля), продажи - 26,67 (26,71 - 14 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 10 копеек до 26,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,44 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,44 гривен за доллар, что немного ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 18 февраля установлен на таком уровне: 24,4456 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 17 февраля составляет 24,4470 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снизился на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс евро
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь