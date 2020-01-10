НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 января 2020 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 21 копейку - до 26,58 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 января установлен на таком уровне: 26,5874 гривен за евро (-0,2124 грн).

При этом курс евро на 10 января составлял 26,7998 гривен за евро.

Отметим, сегодня в обменных пунктах Украины евро подешевел до 26,86 гривен. Таким образом, наличный рынок отреагировал на существенное снижение курса на межбанковском валютном рынке.

В частности, торги по евро 10 января открылись в диапазоне 26,6462 - 26,6692 грн/евро.

По результатам 2019 года украинская гривна показала рекордный рост за свою историю. Валюта укреплялась в течение большинства месяцев, а среднегодовое значение составило 25,85 грн/доллар, при том, что в 2018 году среднегодовое значение было 27,20 грн/доллар.