НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 11 січня 2020 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 21 копійку - до 26,58 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 січня встановлено на такому рівні: 26,5874 гривень за євро (-0,2124 грн).

При цьому курс євро на 10 січня становив 26,7998 гривень за євро.

Відзначимо, сьогодні в обмінних пунктах України євро подешевшав до 26,86 гривень. Таким чином, готівковий ринок відреагував на істотне зниження курсу на міжбанківському валютному ринку.

Зокрема, торги по євро 10 січня відкрилися в діапазоні 26,6462 - 26,6692 грн/євро.

За результатами 2019 року українська гривня показала рекордне зростання за свою історію. Валюта зміцнювалася протягом більшості місяців, а середньорічне значення склало 25,85 грн/долар, при тому, що в 2018 році середньорічне значення було 27,20 грн/долар.