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Нацбанк вслед за долларом поднял курс евро

Новости » Финансы     09.01.2020 - 17:54
Нацбанк вслед за долларом поднял курс евро
Иллюстративное фото (Pіxabay)

Курс евро достиг 26,8 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 января 2020 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 30 копеек - до 26,79 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 января установлен на таком уровне: 26,7998 гривен за евро (+0,3089 грн).

При этом курс евро на 9 января составлял 26,4909 гривен за евро.

Нацбанк вслед за долларом поднял курс евро

Напомним, сегодня в обменных пунктах курс евро в среднем поднимали до 26,77 гривен, что на 17 копеек выше показателей предыдущего дня. Таким образом, наличный курс резко вырос, а с учетом последних тенденций, в том числе на межбанковском валютном рынке, укрепление евро к гривне только продолжится.

В частности, сегодня торги по евро закрылись в диапазоне 26,7671 - 26,7949 грн/евро. В целом, ситуация на межбанке оказала влияние на официальный курс валют.

Отметим, сегодня НБУ поднял курс доллара до максимума за полтора месяца. На 10 января курс доллара установлен на отметке 24,11 гривен, разница с предыдущим банковским днем составила 28 копеек.

НБУ поднял курс доллара до максимума за полтора месяца
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