НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 19 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 19 копеек до 27,15 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 ноября установлен на таком уровне: 2715,6169 гривен за 100 евро (-18,9123 грн).

При этом курс евро на 7 ноября составляет 2734,5292 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 7 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 27,41 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,96 (27,11 - 6 ноября), продажи - 27,41 (27,54 - 6 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 27,11 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,08 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 2451,5816 гривен за 100 долларов (-14,1796 гривен).