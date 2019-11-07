Курс доллара ускорил падение

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на несколько копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,65 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,41 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,44 (24,55 - 6 ноября), продажи - 24,65 (24,76 - 6 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,96 (27,11 - 6 ноября), продажи - 27,41 (27,54 - 6 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,54 - 6 ноября), продажи 3,89 (3,91 - 6 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,60-24,85 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 7 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 24,59 гривен за доллар, курс в покупке до 24,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 27,23 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 ноября справочный курс на уровне 24,51 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 ноября (24,69). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2019 года на валютном рынке Украины наблюдалось превышение предложения валюты над спросом.