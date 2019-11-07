Курс доллара снизился на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 9 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 7 ноября 2019 года снизился на 9 копеек до 24,51 гривен за доллар, курс в покупке до 24,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 27,11 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5100 грн/доллар, евро 27,0846 - 27,1178 грн/евро, российский рубль 0,3843 - 0,3852 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4800 24,5100 EUR/UAH 27,0846 27,1178 RUB/UAH 0,3843 0,3852

Напомним, 6 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6000 грн/доллар, евро 27,2284 - 27,2592 грн/евро, российский рубль 0,3848 - 0,3857 грн/рубль.

В обменных пунктах Украины 7 ноября курс доллара продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,65 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,41 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,44 (24,55 - 6 ноября), продажи - 24,65 (24,76 - 6 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,96 (27,11 - 6 ноября), продажи - 27,41 (27,54 - 6 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,54 - 6 ноября), продажи 3,89 (3,91 - 6 ноября) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,51 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 ноября установлен на таком уровне: 2451,5816 гривен за 100 долларов (-14,1796 гривен).