НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 12 копеек до 27,34 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 ноября установлен на таком уровне: 2734,5292 гривен за 100 евро (-11,5564 грн).

При этом курс евро на 6 ноября составляет 2746,0856 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 6 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 19 копеек до 27,54 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,30 - 5 ноября), продажи - 27,54 (27,73 - 5 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 27,25 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,22 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,65 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 ноября установлен на таком уровне: 2465,7612 гривен за 100 долларов (-6,1855 гривен).