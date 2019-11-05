НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 11 копеек до 27,46 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 ноября установлен на таком уровне: 2746,0856 гривен за 100 евро (-20,8776 грн).

При этом курс евро на 5 ноября составляет 2766,9632 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 ноября 2019 года, на наличном рынке в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,83 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,73 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,30 (27,39 - 4 ноября), продажи - 27,73 (27,86 - 4 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 24 копейки до 27,42 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,39 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 ноября установлен на таком уровне: 2471,9467 гривен за 100 долларов (-7,8554 гривен).