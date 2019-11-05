НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 11 копійок до 27,46 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 листопада, встановлений на такому рівні: 2746,0856 гривень за 100 євро (-20,8776 грн).

При цьому курс євро на 5 листопада становить 2766,9632 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 листопада 2019 року, на готівковому ринку у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,83 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,73 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,30 (27,39 - 4 листопада), продажу - 27,73 (27,86 - 4 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 24 копійки до 27,42 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,39 грн.

Національний банк України (НБУ) на 6 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,71 гривень за долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 листопада, встановлений на такому рівні: 2471,9467 гривень за 100 доларів (-7,8554 гривень).