НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 11 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 11 копеек до 27,66 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 ноября установлен на таком уровне: 2766,9632 гривен за 100 евро (+1,3907 грн).

При этом курс евро на 4 ноября составляет 2755,5819 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 4 ноября 2019 года, на наличном рынке в продаже курс евро вырос на 9 копеек до 27,86 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,39 (27,36 - 1 ноября), продажи - 27,86 (27,77 - 1 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,66 гривен за евро. Курс в покупке составляет 27,62 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,79 гривен за доллар, что на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на таком уровне: 2479,802 гривен за 100 долларов (+5,9877 гривен).