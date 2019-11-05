Курс доллара перешел к снижению

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на несколько копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 5 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,83 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 27,73 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,62 (24,78 - 4 ноября), продажи - 24,83 (24,91 - 4 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,30 (27,39 - 4 ноября), продажи - 27,73 (27,86 - 4 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,55 - 4 ноября), продажи 3,93 (3,93 - 4 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,70-25,00 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 5 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 24,75 гривен за доллар, курс в покупке до 24,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 27,56 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 5 ноября справочный курс на уровне 24,71 грн/доллар, снизив его по сравнению с 4 ноября (24,79). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, по данным НБУ, ситуация на валютном рынке Украины в октябре 2019 года была благоприятной, что позволило НБУ и в дальнейшем покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) с 5 ноября 2019 года отменил ограничение на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.