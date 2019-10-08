НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 19 копеек до 27,14 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 октября установлен на таком уровне: 2714,3133 гривны за 100 евро (-19,3785 грн).

При этом курс евро на 8 октября составляет 2733,6918 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 8 октября 2019 года, на наличном рынке курс евро снизился на 12 копеек до 27,53 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 27,00 (27,01 - 7 октября), продажи - 27,53 (27,65 - 7 октября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 5 копеек до 27,17 гривен за евро. Курс покупки составляет 27,13 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне: 2470,7021 гривен за 100 долларов (-16,0547 гривен).