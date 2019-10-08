Курс доллара снова снижается

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллара колеблется около уровня 24,70-24,90

В обменных пунктах Украины сегодня, 8 октября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 25,04 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 27,53 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,66 (24,75 - 7 октября), продажи - 25,04 (25,17 - 7 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,00 (27,01 - 7 октября), продажи - 27,53 (27,65 - 7 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 7 октября), продажи 3,89 (3,89 - 7 октября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,80-25,15 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке до 24,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейки до 27,23 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,69 грн/доллар, повысив его по сравнению с 7 октября (24,88). Таким образом, официальный курс на 8 октября будет установлен примерно на этом же уровне.

Как сообщало РБК-Украина, эксперты значительно улучшили прогноз курса гривны к доллару на 2019-2020. Согласно консенсус-прогнозу, среднегодовой курс гривны к доллару в 2019 году составит 26,3 грн/доллар, а в 2020 году - 27,3 грн/доллар. Таким образом, прогноз курса улучшен по сравнению с предыдущей оценкой, сделанной в апреле 2019 года (28,0 грн/доллар на 2019 год и 29,18 грн/доллар в 2020 году).